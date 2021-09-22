У мережі показали, як Дан Балан запалив на весіллі в Одесі і звернувся до молодят

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували роман з українською співачкою Тіною Кароль, запалив на весіллі в Одесі. Схоже, молодятам хтось подарував на торжество виступ артиста. Фото і Відео його виступу на цьому заході опублікували в багатьох фан-акаунтах в Instagram.

На кадрах видно, що на сцену Дан вийшов у темному Нарді і модному смугастому піджаку. Він виконав для гостей свої найпопулярніші хіти, а в одному з відео видно, що артист звернувся до нареченому і нареченій з побажаннями, вразивши відвертістю: "Я вам розповім сьогодні багато історій про кохання, але перша буде про двох закоханих, які вирішили поєднати свої серця назавжди", - почав Балан і виконав одну зі своїх пісень.

У коментарях до відео фанати почали бурхливо обговорювати виступ Дана на весіллі: "Як красиво сказав", "Вся увага до тебе, милий", "Дан, які ти зворушливі і красиві слова сказав молодим", "Браво тобі", "Дан, який ви молодець! Ви дуже цікавий загадковий виконавець! Бажаю вам і надалі таких же творчих успіхів у роботі!", "Він коли говорить, я перестаю дихати".

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