У мережі спливло незвичайне фото Дана Балана з його улюбленою блондинкою, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський артист Дан Балан вийшов широку популярність і зібрав свою армію українських фанаток, які пильно стежать за його життям. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених музиканту, і нещодавно на одній з них опублікували чарівне фото, на якому Дана можна побачити з його улюбленою блондинкою.

На фотографії Балан зображений, вмостившись на дивані, а поруч з ним прилягла його блондинка-мама, яка теж є відомою співачкою і телеведучою. Як відомо, відносини у Дана з мамою дуже трепетні і ніжні, а це фото лише в черговий раз це підтверджує.

У підписі до кадру написали: "Ніжності". А користувачі тут же почали коментувати фотографію, засинаючи маму і сина компліментами: "Це мама?", "Рідні душі", "Мамин синуля", "Дуже привабливий і привабливий. Мій кумир", "Які ви милі, обожнюю", "Красиві".

Нагадаємо, Мама Дана Балана в білому міні влаштувала кокетливу зйомку на природі: "Як же хочеться разом з Тіночкою фото"

Як повідомляла Politeka, Дан Балан після довгого затишшя побалував українок образом мрійливо мачо:"Татко повернувся".

Також Politeka писала, що Нове фото Дана Балана призвело до грандіозного конфлікту: "Коли вас вже в дурку закриють?".