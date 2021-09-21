У мережі спливло незвичайне фото Дана Балана з його улюбленою блондинкою, фанати в захваті
Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський артист Дан Балан вийшов широку популярність і зібрав свою армію українських фанаток, які пильно стежать за його життям. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених музиканту, і нещодавно на одній з них опублікували чарівне фото, на якому Дана можна побачити з його улюбленою блондинкою.
На фотографії Балан зображений, вмостившись на дивані, а поруч з ним прилягла його блондинка-мама, яка теж є відомою співачкою і телеведучою. Як відомо, відносини у Дана з мамою дуже трепетні і ніжні, а це фото лише в черговий раз це підтверджує.
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У підписі до кадру написали: "Ніжності". А користувачі тут же почали коментувати фотографію, засинаючи маму і сина компліментами: "Це мама?", "Рідні душі", "Мамин синуля", "Дуже привабливий і привабливий. Мій кумир", "Які ви милі, обожнюю", "Красиві".
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