Украинская модель и телеведущая Светлана Вольнова рассказала о трагедии, которая ее потрясла
Звезда сделала откровенное признание о том, какое большое влияние на нее оказала смерть близкого человека. Об этом звезда говорила в программе "Відверто.LIVE" в эфире канала LIVE.
В прошлом году в возрасте 48 лет скончался дизайнер Сергей Ермаков. Трагедия стала для Вольновой сильнейшим ударом.
"Это больше чем друг, понимаешь? Когда он ушел, исчезла какая-то часть меня", - рассказала телеведущая.
По словам звезды, после трагедии она перестала держаться за светскую жизнь, а в ее жизни начался новый этап, ведь ей казалось - она потеряла часть себя.
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"Мне даже стыдно признаваться, но смерть Ермакова я переживала на уровне со смертью своего отца", - поделилась Светлана Вольнова.
Модель отметила, что после трагедии ее перестали приглашать на съемки украинские телеканалы, она не знает о причине такого запрета.
Светская львица рассказывает, что ее даже приглашали работать в США, но она не говорила по-английски, и это стало большой проблемой.
Светлана Вольнова отметила, что второй раз вышла замуж за американца Ричарда благодаря подруге, которая переписывалась с ним под фотографиями телеведущей.
Когда мужчина приехал в Киев, он понял, что с ним общалась другая девушка, но продолжил общение с Вольновой.
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