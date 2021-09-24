Украинская модель и телеведущая Светлана Вольнова рассказала о трагедии, которая ее потрясла

Звезда сделала откровенное признание о том, какое большое влияние на нее оказала смерть близкого человека. Об этом звезда говорила в программе "Відверто.LIVE" в эфире канала LIVE.

В прошлом году в возрасте 48 лет скончался дизайнер Сергей Ермаков. Трагедия стала для Вольновой сильнейшим ударом.

"Это больше чем друг, понимаешь? Когда он ушел, исчезла какая-то часть меня", - рассказала телеведущая.

По словам звезды, после трагедии она перестала держаться за светскую жизнь, а в ее жизни начался новый этап, ведь ей казалось - она потеряла часть себя.

"Мне даже стыдно признаваться, но смерть Ермакова я переживала на уровне со смертью своего отца", - поделилась Светлана Вольнова.

Модель отметила, что после трагедии ее перестали приглашать на съемки украинские телеканалы, она не знает о причине такого запрета.

Светская львица рассказывает, что ее даже приглашали работать в США, но она не говорила по-английски, и это стало большой проблемой.

Светлана Вольнова отметила, что второй раз вышла замуж за американца Ричарда благодаря подруге, которая переписывалась с ним под фотографиями телеведущей.

Когда мужчина приехал в Киев, он понял, что с ним общалась другая девушка, но продолжил общение с Вольновой.

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