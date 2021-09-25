Известная актриса Марго Робби может похвастаться не только идеальной фигурой, но и отменным чувством стиля

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса Марго Робби, которую подозревают в романе с бывшим мужем Анжелины Джоли Бредом Питтом, может похвастаться не только своим талантом, но и отличной фигурой. Недавно на фан-странице, посвященной звезде, опубликовали несколько кадров красотки в роскошных образах, назвав ее богиней.

На первом фото Марго позирует в приталенном черно-белом платье в замысловатые полоски, которое красиво подчеркнуло ее изящное тело. волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

На втором снимке актриса запечатлена в профиль, но повернула голову к камере. Здесь она в узком черном платье с интересным "воротником" на спине, которое повторят все соблазнительные изгибы тела. Прическа и макияж остаются все те же.

На третьем фото Робби присела на корточки и элегантно позирует фотографу. Тут она появилась в пышном светлом платье со шлейфом, которое делает ее образ более романтичным и женственным.

В подписи к публикации написали: "Не устанем повторять, что она богиня".

Напомним, Марго Робби, которую заподозрили в романе с Бредом Питтом, заинтриговала видом в халатике: "Сама шалость".

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Также Politeka писала, что Марго Робби, которую подозревают в романе с Бредом Питтом, очаровала видом в белом наряде: "Богиня".