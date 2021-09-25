Популярна украинская блогерша Саша Пустовит после скандального развода с Игорем Пустовитом оказалась в центре внимания

После интервью пары разным телеведущим в сети продолжают удивляться шокирующей информации, которая всплыла после рассказа Пустовитов. Причем у каждого своя точка зрения.

На фоне сплетен, слухов и множества хейта мужчина оказался в центре гнева аудитории. Тем не менее, его это не волнует и он уверяет, что правда не такая, как ее преподносит бывшая жена. В свою очередь блогер Игорь Пустовит, не скрывал, что у него есть новая возлюбленная.

Сейчас он встречается с молодой девушкой, с которой счастлив в новых отношениях. Однако, свою избранницу он не рассекречивал. И даже в новом стори скрыл ее лицо под смайлком «чтоб не сглазили».

На снимке хорошо видно, как пУстовит позирует на фоне моря со стройной загорелой шатенкой в белом купальнике. Известно, что парочка поехала отдыхать вместе в Грецию.

Новую девушку по версии поклонников зовут Лина, ей 23 года. Парочка уже отдыхала вместе в Испании. Сейчас девушка постится фото из Афин в своем фотоблоге.

В интервью Саша Пустовит рассказала максимально много всего о муже, чем и спровоцировала волну обсуждений. Причиной окончательной ссоры стало недоверие мужа, который полез к ней в телефон и прочел все переписки, пытаясь уличить в предательстве. Игорь Пустовит даже решил использовать болезни Саши против нее.

«Булимия - это его фетиш. Меня этим унижать и меня этим убивать. Среди ночи он мне присылает угрозы», - рассказывала девушка. После этого Саша собралась с силами, чтобы признаться в болезненных для нее моментах.

Во время первой беременности врачи поставили ей диагноз туберкулез, а Игорь потребовал аборт, не желая лечить больного ребенка.

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