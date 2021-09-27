Популярная украинская певица Даша Астафьева показала свою полноценную тренировку в спортзале
Даша Астафьева много времени уделяет уходу за собой, артистка не только является моделью, певицей и с недавних пор актрисой. Она также работает амбассадором косметического бренда, поэтому очень тщательно следит за внешностью
Также Даша давно увлекается различными видами спорта и часто ходит в спортзал, совершенствуя фигуру.
«Всем ЗОЖ и рампампам. 😂готовлюсь к милиционеру)» - написала Даша под своим новым видео, а также добавила пару слов в комментариях.
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Поклонники тут же отреагировали на спортивный день звезды:
«Даш, это шикарно; Ого что это за молодуха🔥;Самая красивая 🖤; Раз в год )); И в номинации спортсмен года побеждает .. сами понимаете кто))); Классный костюмчик 🔥; костюмчик хорошо сидит😍; Шикарное видео 🔥; какая умничка!❤️; Вы молодец, а мне так сложно себя заставить заниматься спортом😢; Вы мой идеал)🤤😘; Вечно можно смотреть!🔥; Lara Croft с Джоли - нервно курит в сторонке🙂💪🏻; Костюмчик хорошо сидит😍».
Как можно заметить, у звезды уже есть результаты в ролике она выглядит худее, чем обычно и ее тонкая талия сразу притягивает к себе в взгляд. Также артистка опубликовала в своем Instagam видео с тренировок в спортзале, где она под руководством тренера выполняет разные упражнения.
Как правило Астафьева делает акцент на ноги и выбирает не самые простые упражнения, чтобы не расслабляться. Хотя звезда показала только часть изматывающих упражнений, очевидно, что Астафьева находится в отличной физической форме.
Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.
Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.
Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.