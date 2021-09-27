Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая прославилась благодаря роли в сериале "Друзья", восхитила новыми кадрами
Как передает Politeka.net, Энистон прославилась благодаря комедийным ролям, но недавно она взялась за серьезную драматическую роль в сериале «Утреннее шоу». Вместе с Энистон там играет Риз Уизерспун.
«Утреннее шоу» - американский телесериал о борьбе американской телеведущей с сексуальными домогательствами на работе. Сериал создан по мотивам биографии Гретхен Карлсон.
В новом посте Энистон показала фото, на которых запечатлена рядом с Риз Уизерспун.
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«Моя сестра, друг, партнер…», - подписала кадры звезда «Друзей».
Подробностями второго сезона сериала актрисы поделились в новом интервью.
«Легенды», «Вы обе – огонь», «Восхищаюсь вами обеими», «Две невероятно крутые и влиятельные женщины на одном фото», «Моя душа оставила тело на мгновение», «Мощный дуэт», «Я в раю», - комментируют пост Энистон.
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