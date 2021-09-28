Украинская телеведущая Катя Осадчая показала своего сына, которого старательно прячет от публики
Как передает Politeka.net, в 19 лет Осадчая впервые стала мамой. Она родила сына своему первому мужу, бизнесмену и политику Олегу Полищуку. У себя в Инстаграм она решила показать, как выглядел Илья, когда был еще совсем маленьким, а также поделилась свежими фото, на которых мальчик - настоящая копия своей звездной матери.
Осадчая отметила, что ее старшему сыну Илье сегодня исполняется 19 лет. И это первый день рождения, который парень проведет вдалеке от нее.
"Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальное скажу лично. На первом фото мне 19, а Илье полгода :) но это не значит, что меня пора делать бабушкой", - подписала фото звезда.
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«Илюша, поздравляем! Ты большой молодец! Гордимся тобой!», - оставил комментарий под фото Горбунов.
Поклонники тоже присоединились к поздравлениям.
«Мамина копия», «Похож на маму», «Светлой судьбы Вашему сыночку!», «Поздравляю. Пусть удача сопутствует», «Славный парень вырос», «Как же вам повезло, Катя. Такой сын уже взрослый», «Пусть все у него сложится», - пишут люди.
Добавим, что недавно Осадчая родила третьего сына. Теперь артистка - многодетная мать. Недавно ее муж публично намекнул, что пара может решиться еще на одного ребенка.
Напомним, что Катя Осадчая опозорилась в странных штанах: "Снимите их немедленно".
Также Politeka рассказывала, что Осадчая показала, как проводит время с маленьким сыном: "Комочек счастья".
А еще Politeka писала, что Осадчая в оригинальном костюме сверкнула фигурой после третьих родов.