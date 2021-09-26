Відома телеведуча Катя Осадча піддалася критиці в соціальних мережах через Вид

Як передає Politeka.net, Катя Осадча відома як популярна телеведуча. Вона у шлюбі з українським ведучим Юрієм Горбуновим. Як повідомлялося раніше, Катерина нещодавно народила сина, і тепер у неї троє дітей. Варто відзначити, що ведуча довгі роки веде програму "Світське життя".

Цього разу телеведуча поділилася фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча позує на тлі саду. Вона розповіла, як провела вихідний день і показала, як виглядає сад біля будинку її батьків - Олександра і Анни.

"Осінь 🧡 хороший недільний день. У нас невеликий заплив, гостювали у батьків і готуємося дивитися Світське життя о 18: 30. А що ви робите цієї неділі, будете біля екрану о 18: 30?",- запитала Катя Осадча.

Шанувальники залишили їй безліч приємних слів під фото: "Катя, ви неймовірно красива", "Обов'язково буду дивитися!", "Чекаємо з нетерпінням".

Однак, не всі користувачі Мережі оцінили Осіннє вбрання Катерини Осадчої: "Штани - жесть. Зніміть їх негайно".

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