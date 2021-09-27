Відома телеведуча Катя Осадча з'явилася на важливому заході, і засвітилася з зірками

Катя Осадча вже давно ведуча шоу "Світське Життя", в рамках якого буває на найважливіших заходах, передає Politeka.net. Так, телеведуча днями побувала на 20-річчі модного глянцю "Elle" української версії.

Зірка з'явилася у білому костюмі й капелюшку з блискучою вуаллю.

В рамках зйомок артистка поспілкувалася з різними зірками. Зокрема, Осадча засвітилася з ведучою Машею Єфросиніною, моделлю Аллою Костромічовою та іншими.

"Модний глянець @elle_ukraine святкує двадцятиріччя в Україні! Найяскравіші Світські гості в нашому репортажі вже цієї неділі о 18.30!

Чиє прочитання дрес-коду black & white cocktail подобається найбільше?",- написали автори поста.

За 45 хвилин пост зібрав понад 900 лайків і трохи коментарів.

"Чарівні"," стильна", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катя Осадча дуже любить роботу. Зірка навіть до останнього знімалася у своїй передачі під час вагітності.

Варто підкреслити, що телеведуча з серпня цього року вважає багатодітною матір'ю, адже вона народила третього сина в шлюбі з колегою - Юрієм Горбуновим.

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