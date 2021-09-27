Українська ведуча Катерина Осадча показала, як насолоджується осінньою прогулянкою з молодшим сином
Як відомо, минулого місяця знаменитість стала мамою втретє: 19 серпня у них з Юрієм Горбуновим народився син. Пара ведучих не відразу розсекретила ім'я малюка, проте нещодавно стало відомо, що хлопчика назвали Данило.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Осадча показала, як проводить час з молодшим сином.
Вона опублікувала фото з прогулянки на свіжому повітрі. Ведуча позує на тлі мальовничої осінньої природи, притискаючи до себе малюка в милій Білій курточці з капюшоном. Катерина дивиться вдалину, а на її обличчі грає щаслива посмішка.
"Осінній дзен", - коротко підписала знімок ведуча.
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Її шанувальники тут же почали коментувати.
"Катюша, ви прекрасні! Жіночого щастя Вам!", "Яке щастя мати такого ведмедика! Згадую і ностальгую...", "який карапуз", "Маленький Мишко", "стильна мама", "красиве фото", "Маленький клубочок щастя", "все так гармонійно і затишно, нехай тільки так і далі!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Горбунов з Осадчою показали новонародженого сина, вийшовши разом на прогулянку.
Як повідомляла Politeka, Осадча в білому костюмі блиснула фігурою після пологів поруч з Єфросиніною.
Також Politeka писала, що Юрій Горбунов розцвів поруч з ефектною блондинкою, і це не Осадча.