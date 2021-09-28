Испанская актриса Ициар Мартинес, которая прославилась на весь мир, сыграв детектива в сериале «Бумажный дом», впечатлила игривым настроением

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 47-летней актрисы появилось фото, сделанное на балконе. Женщина позировала в красивом платье, засветив свои стройные загорелые ножки. Волосы Мартинес были идеально уложены, а на лице красовалась игривая улыбка.

«Фестиваль в Сан-Себастьяне 2021: интересные посиделки, презентации новых фильмов уже стартовали и прошлогодний урожай фильмов тоже. И спасибо Алисии Руэде за эти красивые платья», - подписала фото звезда.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Какая красотка», «Ты просто звезда», «Выглядишь великолепно», «Я в тебя влюблен», «Не верится, что ей 47», «Какие ножки», «Прическа отпад», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ициар Мартинес исполнила в сериале роль Ракель Мурильо. Сначала она была на стороне правоохранителей, после чего переметнулась к грабителям, получив позывной «Лиссабон».

Напомним, что Ициар Мартинес очаровала дерзким образом в фатиновой юбке: фото.

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