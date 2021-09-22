Зірка "Паперового будинку", іспанська актриса Іціар Мартінес вразила свіжою фотосесією

Як пише Politeka.net, 47-річна актриса прославилася на весь світ після того, як зіграла інспектора Ракель Мурільо в популярному серіалі «Паперовий будинок». Персонаж Мартінес так полюбився глядачам, що автори сценарію перевели її на бік грабіжників. У команді Ракель отримала прізвисько "Лісабон".

На свіжих кадрах, які актриса опублікувала у себе в Instagram, вона постала в дуже зухвалому рокерському образі. Зірка позувала в грубих черевиках і фатиновій спідниці. Поруч з нею була маленька собачка і шолом. Мартінес сиділа на сходинках і ефектно позувала на камеру.

"Фотосесія та інтерв'ю для Icruceros Digital Magazine", - підписала знімки актриса.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

"Тебе неможливо не любити", "Як можна витримати всю цю красу? Це просто неможливо», «яка мила», «виглядаєш дуже молодо», "Богиня краси", - пишуть користувачі Мережі.

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