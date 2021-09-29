Участница шоу "Холосятк-10" и "Х-Фактор" Алина Ляшук похвасталась стройностью

Алина Ляшук стала популярной в Сети после появления на популярных шоу, передает Politeka.net. Сейчас на страницу девушки подписаны 298 тысяч пользователей сети.

Так, на новом снимке красотка похвасталась своими "бесконечными" ножками в джинсах. Девушка сидела на полу, а тем временем на нее смотрели женщины позади.

"После концерта Халиба)", - подписала снимок Ляшук.

Пост быстро собрал тысячи лайков и много комментариев.

"Взгляды женщин сзади - лучший комплимент😂", "Классная", "Очень крутое фото 😍 классная 🔥🔥🔥 а взгляды просто класс, не все так могут 😍🔥", "Ваааууу🔥🔥🔥 сколько счастья в ваших глазах🔥🔥", "Люблю Вас за Вашу простоту и открытость", "А эти девушки позади 😺 это что-то", "Ооо эти взгляды позади 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Отметим, Алина Ляшук покинула проект "Холостяк", в котором героем был пилот и владелец летной школы в городе Майами Макс Михайлюк. Последний чувствовал, что Алина испытывает к нему чувства, на которые он не мог ответить взаимностью.

Сама Алина отметила, что ни о чем не жалеет и хочет Максу найти искреннюю девушку.

Сейчас девушка успешно строит модельную карьеру, став финалисткой конкурса "Мисс Украина-2021".

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