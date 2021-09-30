Певица и актриса Дженнифер Лопес сменила образы ради новой рекламной фотосессии

Дженнифер Лопес после 52-летия не перестает удивлять своими смелыми образами, которые показывает в Инстаграм. В этот раз в разделе Стори артистка показала целую серию новых нарядов, которые привлекли к себе внимание.

Как оказалось, Дженнифер Лопес выпустила новую коллекцию обуви в коллаборации с брендом DSW. В специальном коротеньком клипе артистка показала себя во всей красе и похвасталась обувью различного дизайна.

С высокими сапогами выше колена, ботинками на шнуровке и многочисленными вариациями босоножек на массивной подошве Лопес выглядела очень экстравагантно. Причем ее обтягивающие костюмы с вырезами на груди идеально дополнили образ смелой и уверенной в себе женщины.

Сверкающий комбинезон и леопардовая шуба оказались наиболее запоминающимися акцентами на съемках.

Также Дженнифер удалось впечатлить именно внешним видом. Артистка хорошо утеплилась, появившись на улице в шубе «Тедди», ботинках на шнуровке в тон и узких джинсах темно-серого оттенка.

Привычно завязанные волосы в пучок и солнцезащитные очки завершили осенний образ знаменитости. Такой нестандартный выбор образа сразу привлек внимание окружающих.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

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