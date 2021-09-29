Министерство культуры рассекретило, во сколько обошелся концерт в НСК "Олимпийский" к 30-летию независимости Украины

Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Українські Новини" 28 сентября.

Сообщается, что на праздничный концерт потратили 64 млн грн. Деньги выделили из госбюджета.

Ця сума повинна покрити витрати на оплату послуг аранжування, створення партитур для оркестру, стейдж-бенду, репетицій, студії звукозапису, технічного забезпечення номерів артистів (спеціальні сценічні конструкції, світлові декорації, спецефекти, піротехніка), а також на забезпечення багатокамерної зйомки.

Всього на святкування 30-го Дня Незалежності України Уряд виділив понад 5,4 млрд грн. У містерстві уточнили, що крім святкування гроші також направили на інфраструктурні проекти, зокрема на модернізацію шести регіональних аеропортів, розвиток європуті Київ – Львів – Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит".

Напомним, проведение концерта ко Дню Независимости Украины ознаменовалось рядом скандалов. Так, от выступления отказалось отказалось множество артистов. А вот группу "Green Gray" сперва позвали, а позже не допустили из-за русскоязычных песен. Также разразился скандал из-за того, что известному артистку Павлу Зиброву запретили выступать на концерте, а его песню передали исполнять Сергею Бабкину, в результате песню Зиброва петь передумали, но его выступать так и не позвали. Не получила приглашение выступить перед украинцами в такой важный день и известная певица Мария Бурмака.

На концерте выступили заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык, народная артистка и героиня Украины Нина Матвиенко, народные артисты Украины Джамала, Тина Кароль, Тарас Петриненко, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, Руслана, Александр Пономарев, Verka Serduchka; заслуженные артисты Украины Арсен Мирзоян, Потап, Monatik, украинские певцы и музыканты Сергей Бабкин, Олег Винник, Оля Полякова, Кристина Соловий, DOROFEEVA, Tayanna, оперные певцы Валентин Дитюк, Людмила Монастырская, музыкальные группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", "Океан Эльзы", СКАЙ, "Скрябин", ТНМК, BRUTTO, DZIDZIO, Gо-A, KAZKA, MOZGI, а также Kyiv Symphony Orchestra и Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского.

Напомним, самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала

Как сообщала Politeka, 48-летняя Руслана сверкнула стальным прессом, устроив жару на День Независимости: "Все было как на Евровидении"

Также Politeka писала, что Сердючку после концерта на День Независимости зовут в РФ: "Не растрачивай свой талант, приезжай к нам"