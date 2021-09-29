Популярная украинская певица Даша Астафьева показала необычные промо-фото в новом черном боди
Даша Астафьева уже давно работает не только как певица, но еще и пробует себя в роли актрисы, модели и диджея. Причем знаменитость старается не зацикливаться на одной роли и часто экспериментирует.
В этот раз Астафьевой удалось удивить кадрами, сделанными до и во время новой фотосессии. Причем образ, который выбрала в этот раз артистка, занимал все внимание. Крошечный черный боди с внушительным декольте и прозрачными вставками идеально сочетался с темными локонами Даши.
Звезда сделала несколько кадров во время подготовки к работе на природе, а после опубликовала и промо-фото, сделанное уже во время непосредственного позирования. Акцент на тонкой талии в таком виде был особенно заметен.
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Отметим, Даша Астафьева много времени уделяет уходу за собой, артистка не только является моделью, певицей и с недавних пор актрисой. Она также работает амбассадором косметического бренда, поэтому очень тщательно следит за внешностью.
Также Даша давно увлекается различными видами спорта и часто ходит в спортзал, совершенствуя фигуру.
«Всем ЗОЖ и рампампам. 😂готовлюсь к милиционеру)» - написала Даша под своим новым видео, а также добавила пару слов в комментариях.
Напомним, Астафьева в наряде из серебристых цепочек показала, как выглядит чувственность.
Как сообщала Politeka, Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом.
Также Politeka писала, что Астафьева в леопардовом купальнике неожиданно заговорила об опасностях на отдыхе.