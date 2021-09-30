Хореограф Дмитрий Жук живет дальше после "паузы" со своей возлюбленной Яной

Как недавно выяснилось, Яна и ее возлюбленный Дмитрий Жук, который в паре с Юлией Саниной стали победителями прошлого сезона, разошлись. Причем из-за этого многие начали обсуждать, что стало причиной распада пары и почему они это держали в себе.

Так, хореографы и участники "Танців з зірками" Яна Цыбульская и Дима Жук поженились в 2018 году. Но недавно Яна сообщила, что они с Дмитрием уже не вместе – Жук попросил супругу взять паузу.

Сейчас артист никак не комментирует происходящее в его жизни, а в социальных сетях публикует исключительно нейтральные кадры. Недавно на тренировке в спортзале мужчина даже поразил сменой имиджа – он выкрасил волосы в кислотно-зеленый цвет и подстригся.

Самого мужчину эти перемены, похоже, радуют и он с удовольствием показал, как меняется для себя.

Украинский хореограф Яна Цибульская считает, что "давила" в браке на своего мужа, танцора Дмитрия Жука. Об этом артистка заявила 29 сентября в программе ЖВЛ на "1+1".

"Я несколько "давила" все-таки на него. Сейчас я сама чувствую, что нужно давать свободу человеку", – сообщила Яна.

(Ответ Цибульской на седьмой минуте ролика – прим.ред.)

Ранее сообщалось, названы имена всех хореографов-красавцев нового сезона "Танців з зірками", украинцы взбунтовались: "А Жук, а Кот?"

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