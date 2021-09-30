Победители «Евровидения», итальянская группа Måneskin даст концерт в Киеве
Они выступят 7 марта в рамках европейского тура. Продажа билетов началась 30 сентября в 12:00, и за первые пол часа раскупили уже две партии билетов в фан-зоны. Такой ажиотаж резко отразился и на ценах и даже «положил» сайт.
Первым нескольким тысячам поглонников итальянских рокеров удалось купить билеты по самым низким ценам:
Фан-зона – 1299 гривен;
FAN (ранний вход) – 1999 гривен;
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Стрельба в украинском городе, людей срочно предупредили: "используются патроны..."
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Евровидения", врачи сделали все возможное: "Такой молодой..."
Злата Огневич "донашивает" наряды участниц "Холостяка", в Сети сравнили фото: "Это унизительно"
Дмитрий Дикусар признался, что стал отцом и обнародовал фото: «Я буду рядом, малышка!»
VIP-ФАН – 2499 гривен;
Места на балконе за столиками – 4999 гривен.
Затем сайт "лег", а впоследствии начал перенаправлять в онлайн-очередь.
Когда сайт возобновил работу билеты заметно подорожали:
Фан-зона – 1699 гривен;
FAN (ранний вход) – 2499 гривен;
VIP-ФАН – 2999 гривен;
Места за столиками – 4999 гривен;
Улучшенные места за столиками – 5999 гривен.
Сейчас самая низка цена значится 2499, однако купить билет пока невозможно.
При попытке приобрести билет на концерт. Показывает следующее сообщение:
Напомним, что перед открытием продаж итальянцы попали в скандал, написав на афише "Kiev" вместо "Kyiv". Это не на шутку возмутило фанатов, но на решение посетить концерт, как можно увидеть, не повлияло.
Напомним, в сети всплыло школьное фото победителя Евровидения Måneskin, красавчика не узнать: "Был такой мальчик"
Как сообщала Politeka, победители Евровидения Måneskin вляпались в скандал в России, Собчак не выдержала: "У вас чудовищный..."
Также Politeka писала, что солистка "Go_A" поведала Осадчей, сколько зарабатывает и что ее связывает с Måneskin