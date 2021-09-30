Победители «Евровидения», итальянская группа Måneskin даст концерт в Киеве

Они выступят 7 марта в рамках европейского тура. Продажа билетов началась 30 сентября в 12:00, и за первые пол часа раскупили уже две партии билетов в фан-зоны. Такой ажиотаж резко отразился и на ценах и даже «положил» сайт.

Первым нескольким тысячам поглонников итальянских рокеров удалось купить билеты по самым низким ценам:

Фан-зона – 1299 гривен;

FAN (ранний вход) – 1999 гривен;

VIP-ФАН – 2499 гривен;

Места на балконе за столиками – 4999 гривен.

Затем сайт "лег", а впоследствии начал перенаправлять в онлайн-очередь.

Когда сайт возобновил работу билеты заметно подорожали:

Фан-зона – 1699 гривен;

FAN (ранний вход) – 2499 гривен;

VIP-ФАН – 2999 гривен;

Места за столиками – 4999 гривен;

Улучшенные места за столиками – 5999 гривен.

Сейчас самая низка цена значится 2499, однако купить билет пока невозможно.

При попытке приобрести билет на концерт. Показывает следующее сообщение:

Напомним, что перед открытием продаж итальянцы попали в скандал, написав на афише "Kiev" вместо "Kyiv". Это не на шутку возмутило фанатов, но на решение посетить концерт, как можно увидеть, не повлияло.

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