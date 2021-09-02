Менеджмент итальянской группы Måneskin, которая победила на песенном конкурсе "Евровидение-2021", обвинили в обмане
"Måneskin" завоевала огромную популярность после победы на песенном конкурсе, передает Politeka.net.
Группа прославилась своими дерзкими выходками на сцене, смелыми клипами и песнями.
Сейчас коллектив ездит по разным странам с концертами, и дает интервью журналистам.
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В частности, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что с ней связались менеджеры "Måneskin", чтобы та взяла у участников группы интервью. Звезда договорилась, что на русскоязычном Ютубе это будет эксклюзив, и началась подготовка. Об этом Собчак рассказала в своем Инстаграм.
Однако позже выяснилось - менеджеры коллектива планировали дать интервью другому русскоязычному блогеру, что нарушило договоренности. А далее "Måneskin" отказались давать интервью обеим без объяснения причин.
"Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженных кукол с ушанками", - разгневалась Ксения в посте.
По словам, телеведущей "Måneskin" - иконы молодежи и воплощение бунтарства, а другие журналисты задают глупые вопросы о "мытье голов", тогда как она могла бы через них раскрыть проблемы современного российского общества.
Напомним, что победители Евровидения Måneskin поразили внешностью до популярности
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