Звезда сериала «Папик», украинская актриса Даша Петрожицкая впечатлила вокалом
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала серию сторис, снятых в автомобиле. Судя по всему, Петрожицкая ехала домой и застряла в пробках. Чтобы не терять зря времени, актриса решила спеть хит Тины Кароль «Твои грехи» и опубликовать в соцсетях.
«Вечерняя Тина в постоянной рубрике: пробки в Киеве», - подписала сторис артистка.
Стоит отметить, что 30-летняя актриса часто демонстрирует свой талант в других сферах. Красотка прекрасно исполнила песню Кароль, вызвав у поклонников массу восторженных реакций.
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Добавим, что Даша Петрожицкая участвовала в 10 сезоне вокального шоу «Голос страны». Во время слепых прослушиваний она попала в команду Тины Кароль, после чего в свою команду ее украл Дан Балан. Девушка имела большой успех в шоу и дошла до финала.
Кроме этого, Петрожицкая успела засветиться в шоу «Танцы со звездами», где ее так же активно поддерживали поклонники.
Напомним, что Петрожицкая с известным футболистом засветилась на «Танцах со звездами»: «Боже мой…».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая трогательно обратилась к своей экс-сопернице: «Радуюсь».
Также Politeka писала, что Петрожицкая засветила своего «сына»: «Вы так похожи».