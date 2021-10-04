"У вас все получится"

Лидер популярной украинской группы «ТИК» Виктор Бронюк рассказал о том, как ему удалось избавиться от лишнего веса, который начал серьезно отравлять ему жизнь

Музыкант поделился откровением о похудении в программе «Викриття» на YouTube-канале «Новини.LIVE».

Бронюк имел серьезные проблемы с лишним весом. В какой-то момент цифра на весах подошла к отметке в 120 килограммов, а исполнитель понял, что лишний вес начал мешать ему в обычной жизни.

Артисту пришлось изобрести собственную методику похудения.

«Это правда, что я из рациона исключил полностью алкоголь и пытаюсь более-менее рационально питаться…У меня есть своя диета, я называю ее ПМЖ: Попробуйте меньше жрать, и все у вас получится», - пошутил исполнитель.

Однако, питанием дело не ограничилось. Бронюк признался, что слишком ленив для занятий спортом, однако все же выполняет упражнения для физкультуры. Кроме того, артист занялся скандинавской ходьбой.

«В принципе, это та вещь, которую можно делать где угодно», - отметил Виктор.

В комплексе эти усилия помогли артисту избавиться от лишних 30 килограммов.

Напомним, Могилевская после похудения сорвалась с диеты, огорошив кадрами.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Ярославский показал себя во всей красе после похудения на 16 килограммов.

Также Politeka писала, что похудевшая Адель поменялась до неузнаваемости, объявив о романе со знаменитым красавчиком.