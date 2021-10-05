На шоу "Маска" зрителям предложили угадать, кто в этот раз скрывается под маской Робота.

В каждом эфире шоу «Маска» членам жюри вместе с фанатами предстоит узнать, кто из звезд скрывается за самыми разными и оригинальными масками. Причем у них будет лишь несколько косвенных подсказок, которые помогут найти ответы.

Пока что в сети поклонникам решили определить личность одного из участников и показали возможных конкурсантов. Мнения сразу разделились, ведь аудитории приходится изучать кадры и делать выводы только по внешним данным.

«Какая украинская звезда может скрываться под маской Работа по вашим версиями? Голосуйте!» - сказано в подписи под серией фото.

Вот как реагируют поклонники: «Джери Хейл😂; Зибров😂; Прикольно если бы Кличко😍; Потап; Думаю, что это женщина ..; Когда первая серия?; Монатик; Ведро😂; Наверное Дима Монатик; Но не Монатик точно; Под этой маской женщина; Я думаю что Потап; Может быть и женщина; Если бы можно было рост посмотреть. Потап и Кличко-высокие, Дмитрий Монатик – нет; Так красиво и грациозно стоит, что кажется, будто это женщина».

Также ранее в официальной группе Инстаграм опубликовали фото Феи. Она появилась в красивом костюме в розовых оттенках и в маске.

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