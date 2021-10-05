В сети показали, как дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина ухаживает за папой дома под чутким присмотром мамы. Кадры появились на одной из фан-страниц звездной семьи.

Как известно, Галкин и Пугачева время от времени делятся в сети кадрами со своими маленькими детьми: двойняшками Гарри и Лизой. Поклонники звездной пары всегда бурно обсуждают такой контент.

Как пишет Politeka.net, в одном из видео знаменитости показали, как выглядит их обычный вечер дома с детьми.

На видео можно увидеть, как Галкин сидит на диване, а за его спиной стоит Лиза, которая сосредоточенно водит по голове папы массажером. За кадром можно услышать голос Пугачевой, которая подсказывает девочке, что делать.

«Плечики помассируй», - рекомендует Примадонна.

Лиза откладывает свой массажер и начинает массировать плечи Галкина без него.

«Теперь массаж руками», - объявляет девочка.

«Ну как?», - интересуется Лиза у папы, когда массаж окончен.

«Прелестно, спасибо. Я пошел», - произносит довольный шоумен.

Поклонники знаменитостей тут же принялись комментировать видео.

«Только настоящий папа будет всё выполнять все указания доченьки», «Какая прелесть!!! Максиму одно удовольствие, Лиза массаж делает, собачка облизывает, хорошо уселся...», «Свой массажист на дому!!», «Лиза такая красотка, вся в папу. С каждым годом становится похожа на Максима», - пишут люди.

Напомним, Пугачева показала, как выглядела больше 50 лет назад, редкое фото.

Как сообщала Politeka, Пугачева в присутствии Галкина стала петь дифирамбы чужому мужчине.

Также Politeka писала, что Пугачева похвасталась сыном, который растет настоящим хозяином.