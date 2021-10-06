Жена Григория Решетника, которого украинцы знают как ведущего шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант», показала, чем радует себя посреди недели.
Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала, что отправилась на прогулку с подругами.
На снимке Кристину можно увидеть в компании двух других женщин, одна из которых явно беременна. Жена ведущего довольно улыбалась, позируя рядом с подругами. На ней были белые брюки, синяя кофта и стильный кардиган винного оттенка.
«Встреча с подругами - как глоток свежего воздуха. И нам всегда мало. Мои хорошие, мои красивые. Внимание, вопрос. Как думаете, сколько детей у нас на троих?», - подписала фото Решетник.
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Под снимком отметился ее муж.
«Многодетные наши красавицы», - написал он.
Подписчики Кристины также отреагировали на ее пост.
«У всех по трое?», «Будет 9?», «Красавицы», «9-й в животе», «9 точнее 9 в животе у вашей подруги», - пишут люди.
Стоит отметить, что Решетники воспитывают троих сыновей.
Напомним, ведущий "Україна має талант" Решетник взволновал фанатов перекошенным лицом.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник в элегантном костюме переплюнул Дэниела Крейга.
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