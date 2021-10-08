Сын Кристины Орбакайте этим летом вернулся в Москву из Лондона, где получал высшее образование, и теперь пытается наладить в столице собственный бизнес.

23-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров занимается организацией арт-вечеринок. На одной из них звездный наследник запечатлелся с новой девушкой.

Как пишет «Экспресс газета», миниатюрная брюнетка является соучредителем компании, которую продвигает Дени. Молодые люди познакомились в Лондоне, но связывает их только дружба.

Теперь в сети задаются вопросом, куда делась бывшая спутница Байсарова Алина, — блондинка, с которой он также познакомился в Лондоне. Ранее именно она помогала внуку Пугачевой с организацией вечеринок. Алине Шепель 23 года, она получила престижное образование в США и Великобритании.

Напомним ранее Байсаров часто появлялся на публике с подругой детства Марией. Многие уже ждали их свадьбы, но девушка вышла замуж за другого.

Напомним, дочь Пугачевой Орбакайте появилась на людях в пышной юбке и с "новым" лицом: "С мамой стали похожи"

Как сообщала Politeka.net, 24-летняя невестка Пугачевой в кожаном наряде потрясла видом в центре Москвы

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