Сын Кристины Орбакайте этим летом вернулся в Москву из Лондона, где получал высшее образование, и теперь пытается наладить в столице собственный бизнес.
23-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров занимается организацией арт-вечеринок. На одной из них звездный наследник запечатлелся с новой девушкой.
Как пишет «Экспресс газета», миниатюрная брюнетка является соучредителем компании, которую продвигает Дени. Молодые люди познакомились в Лондоне, но связывает их только дружба.
Теперь в сети задаются вопросом, куда делась бывшая спутница Байсарова Алина, — блондинка, с которой он также познакомился в Лондоне. Ранее именно она помогала внуку Пугачевой с организацией вечеринок. Алине Шепель 23 года, она получила престижное образование в США и Великобритании.
72-летняя Пугачева засветилась на публике с Орбакайте, удивив внешностью: «Ну, шикарные же девочки»
Похолодание ворвется в Украину, пощадив лишь одну область: какой будет погода в регионах
Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что…"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин после приезда "скорой" сообщил о своем состоянии: "К вам есть просьба..."
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
Напомним ранее Байсаров часто появлялся на публике с подругой детства Марией. Многие уже ждали их свадьбы, но девушка вышла замуж за другого.
Напомним, дочь Пугачевой Орбакайте появилась на людях в пышной юбке и с "новым" лицом: "С мамой стали похожи"
Как сообщала Politeka.net, 24-летняя невестка Пугачевой в кожаном наряде потрясла видом в центре Москвы
Также Politeka писала, что Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»