Культовая голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли, которая в последнее время прекратила появляться на публике, всегда умела привлекать внимание образами в фильмах.

Популярной актрисе посвящают множество постов в социальных сетях, обсуждают ее внешностью и личную жизнь. Поскольку артистка крайне редко появляется теперь на публике, поклонники все чаще сами публикуют ее архивные фото и видео.

В этот раз появилась подборка с нарезкой из фильмов, к которых участвовала актриса.

«Я не считаю себя красивой, потому что вижу много недостатков. У людей действительно странные мнения. Они говорят мне, что я худая, как будто это должно сделать меня счастливой», - цитируют слова Джоли поклонники в Инстаграм.

Другие пользователи ответили по-разному: «хммм ... лихо😮; Ты такая красивая; Титул за стрельбу глазами❤️❤; Bellisima; Ты красивая 🔥🔥; Моя любовь; безупречная в своем соблазнении; Добро пожаловать, мисс элегантность; Лучшее 💘; Aff! О мой Бог! 🥵 Она очень красивая !!! 😍; Это причина, по которой мне нравится смотреть все ваши фильмы, потому что вы выглядите очень красиво».

Как известно, после развода с Брэдом Питтом Джоли начала вести более закрытый образ жизни, практически отказавшись от появления на красных дорожках и светских мероприятиях. Впрочем, в последнее время актриса снова стала сниматься в крупных проектах и чаще выходить в свет.

Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.

Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.