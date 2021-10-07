Известная украинская певица и ведущая Татьяна Воржева, которую многие называют отечественной Анджелиной Джоли, побывала на месте масштабной трагедии, унесший жизни десятков тысяч человек.

Знаменитость поделилась печальными кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Воржева посетила мемориал, посвященный жертвам массовых расстрелов в Бабьем Яру.

На фото и видео Татьяна показала аудивизуальную инсталляцию «Зеркальное поле». Она представляет собой металлические колонны со следами от пуль. На кадрах можно увидеть, как певица рассматривает эту инсталляцию.

«Под впечатлением…», - подписала кадры Воржева.

6 октября на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» прошли мероприятия к 80-й годовщине трагедии.

Во время Второй мировой войны нацисты, оккупировавшие Киев, использовали урочище Бабий Яр как место массовых расстрелов людей, в основном евреев. 29 сентября 1941 года нацисты приказали всем евреем самостоятельно явиться в Бабий Яр. В последствии людей согнали на край оврага и расстреляли. По подсчетам, жертвами расстрелов в этот и на следующий день стал 33771 человек.

Всего за время оккупации Киева нацистами в Бабьем Яру были расстреляны около ста тысяч человек.

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