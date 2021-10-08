Известный футболист и звезда сборной Украины Артем Милевский после завершения карьеры заинтриговал поклонников заявлением.
Как передает Politeka.net, Артём Милевский является известным спортсменом и звездой сборной Украины по футболу. Ему 36 лет и он ни разу не был женат.
Так, на этот раз футболист Артем Милевский опубликовал новое фото. На снимке спортсмен держит одну красную розу. Он заявил о своём намерении попасть в шоу "Холостяк".
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Поклонники Артема Милевского оставили множество комментариев, где ждут его появление на популярном проекте: " Миля , наконец - то ты займёшь тем для чего рождён", "Пожалуй, это будет единственный "Холостяк", которого я буду смотреть", "Этого б вся страна ждала", "Впервые буду смотреть эту передачу", "Такое даже я посмотрю! Уровень сарказма зашкалит".
Также ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник оставил комментарий.
"Артём, ждём! До встречи", - обратился к Милевскому Решетник.
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