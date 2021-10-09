Известная певица Настя Каменских похвасталась отменным настроением на отдыхе в Испании со своим звездным мужем, продюсером и исполнителем Потапом.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Каменских опубликовала атмосферное фото, сделанное в отпуске. Ранее Потап опубликовал целое видеообращение, в котором рассказал, что они уехали из холодной Украины.

На фото Каменских позировала в миниатюрном платье и черных колготках. Образ дополняли грубые ботинки и яркий макияж. Артистка шла по улицам Мадрида, улыбаясь от всей души.

«Спасибо любимый за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Красивая», «Аж асфальт треснул», «Настя из 2016», «Ничего себе. На стиле», «Мне нравится», «Очень идёт такой стиль», «Зебра», «Мое ж ты, солнышко», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Настя сейчас занята в съемках грандиозного шоу «Маска», где она является одним из звездных детективов.

Напомним, что Каменских в миниатюрном купальнике показала, как наслаждается пляжем: "Девочки рулят".

Как сообщала Politeka, Каменских впервые показала своих девочек: "Мне повезло...".

Также Politeka писала, что Каменских с мокрыми волосами засветилась в мужском образе: «Лучший детектив».