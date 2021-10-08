Відома артистка і дружина Потапа Настя Каменських вперше показала дівчаток, про яких мало хто знає.
Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".
Так, цього разу Настя Каменських опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона зустрічає безліч прихильниць і проводить з ними час (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
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"Кожній людині дуже важлива підтримка. Коли ми відчуваємо, що є люди, які вірять в нас, люблять і радіють нашим успіхам, - ми наповнюємося енергією і бажання рухатися вперед посилюється в рази 🚀
Нещодавно дівчатка заглянули до мене на зйомки і вони просто огорнули мене своїм теплом і позитивом 🥰
Ви найкращі! Спасибі, що Ви У мене є", - подякувала Настя Каменських.
Також, співачка вирішила поділитися життєвим настановою для фанаток, і налаштувати їх на те, що потрібно вірити в свої сили.
"Якщо у тебе щось не виходить, то тобі потрібно встати і повірити "у мене все вийде". І воно якось по-помахом чарівної палички відбувається, що виходить все", - дала пораду для прихильниць артистка.
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