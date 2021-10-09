Популярная украинская певица Настя Каменских, которая счастливо живет в браке с певцом и продюссером Потапом, недавно отправилась с мужем в очередной отпуск, где уже спела отличиться выходкой.

Настя и Потап нередко устраивают отпуск и уезжают на отдых, где отлично проводят время и наполняются энергией. Именно это, по словам Каменских, необходимо каждому. В этот раз пара устроила отдых неожиданно и рассказала о нем уже после того, как улетела из Украины.

Ради привлечения внимания не забывает Каменских также показывать специально отснятые короткие ролики для приложения «Тик-Ток». Как можно заметить, иногда не обходится без неловких и неприятных моментов.

Решив записать видео для фанатов, Каменских хотела с мужем немного станцевать и показать сердечко из рук, однако Потап не заметил, что стоит не совсем удачно и частично сломал люстру – одна из хрустальных бусин отвалилась в ходе их съемок.

Это рассмешило самих артистов, и они все же показали неудачный ролик: «Сломали люстру» - коротко написала Настя.

Отметим, артистка ведет социальные сети активно каждый день и публикует множество кадров жизни. Причем нередко Каменских критикуют за излишнюю откровенность перед камерой и некое хвастовство своей фигурой в крошечных купальниках.

Ранее Каменских похвасталась райским утром на отдыхе, где хорошо ранее проводила время. Завтрак на пляже с экзотическими фруктами пришелся ей по вкусу.

Напомним, что Каменских показала, какой беззащитной может быть в постели: "Обнимашечки, сердечечки...".

Как сообщала Politeka, Каменских в купальнике показала райский отдых на пляже: "Девочки рулят...".

Также Politeka писала, что Каменских заговорила о переменах в жизни: "Дуэт с Потапом распался?".