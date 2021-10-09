Популярная украинская певица Алина Гросу устроила примерку свадебных платьев, поделившись соответствующим видео с поклонниками на своей странице в Инстаграм.
Об этом пишет Politeka.net.
Артистка впечатлила фанатов новыми кадрами в соцсети. Так, Гросу показала видео, на котором примеряет свадебные платья в салоне. Певица продемонстрировала три белоснежных наряда, в которых она выглядела как настоящая принцесса.
Все три платья были с пышными юбками и изящными корсетами. Два из них были украшены белой блестящей вышивкой, а на третьем вышивка была золотой. Гросу с удовольствием крутилась перед камерой, показывая наряды со всех сторон.
«Дорогие мои, привет. Какое из этих платьев вам особенно по душе? Как вам идея, чтоб я открыла свой собственный салон свадебных платьев?», - написала Гросу.
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Ее поклонники тут же отреагировали.
«Все шикарные но 2 вообще огонь», «Платье покрытое золотом. Я думала уже замуж выходишь, я уже обрадовалась», «Если это по душе, то почему бы и нет!!!! все платья очень красивые», «Идея супер! Второе очень красивое. Но вообще я подумала что наша Алинка к свадьбе готовится», - пишут люди.
Отметим, что в прошлом году 26-летняя Гросу развелась со своим первым мужем, московским бизнесменом Александром Комковым. Сейчас певица встречается с российским актером Романом Полянским, который ради нее переехал из России в Украину.
Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан жестко пошутил над Алиной Гросу.
Как сообщала Politeka, горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд.
Также Politeka писала, что новый возлюбленный Алины Гросу ушел из семьи и променял Россию на Украину.