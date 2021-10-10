Звезда сериала «Бумажный дом», 32-летняя испанская актриса Урсула Корберо, покорила поклонников новой фотосессией, в которой стала похожа на голливудскую звезду.

Как пишет Politeka.net, об Урсуле Корберо заговорили во всем мире после того, как сериал «Бумажный дом» стал транслировать стриминговый сервис Netflix. В Испании актриса была известна по нескольким ролям в сериалах. Сегодня карьера звезды стремительно пошла вверх, ей предлагают роли в других проектах и съемки в рекламе.

На свежем фото, которое появилось на одной из фан-страничек в Инстаграм, Урсула предстала в очень романтическом, и, одновременно, страстном образе. На снимке в черно-белых тонах актриса позировала с ярким вечерним макияжем. Она сидела на полу, поджав под себя ноги, на ее тело красиво падал солнечный свет.

В комментариях красотке оставили много приятных слов. Многие отметили, что на фото она похожа на Уму Турман.

«Очаровательная», «Молодая Ума Турман», «Какая красивая», «Супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Урсула Корберо из «Бумажного дома» в обтягивающей майке свела с ума чувственным видом в кровати: «Какая ты хорошенькая».

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо в купальнике засветила красоту фигуры с интересного ракурса: «Сладкая конфетка».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо довели до слез во время съемок финального сезона: «Не могу поверить...».