Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского о запрете концертов российских звезд в Украине, которая уже набрала достаточное количество голосов.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк сообщил, что на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию о запрете выступлений российских звезд для украинцев. Кондратюк отметил, что выступления звезд страны-агрессора до возвращения Крыма и полного контроля восточных границ-нонсенс и коллаборация с агрессором.

Для того, чтобы получить ответ, за три месяца петицию должны подписать 25 000 граждан. Документ, который создал Кондратюк, уже набрал 25408 подписей за 19 дней с момента обнародования. Это подтверждают данные в реестре электронных петиций. Также новостью поделился и Игорь Кондратюк в своем Facebook.

"Итак, 25 000 голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней! 🙏 Ждем рассмотрения Зеленским. Увидим - что легче: критиковать за "бизнес на крови" предшественника, или запрещать этот и другие преступные бизнесы с агрессором тем, кого ты привел во власть", - сказал продюсер.

"Небольшая победа. Надеюсь,что это только начало", " слушал вас на НВ радио.Поддерживаю. Вам надо чаще появляться в медийном пространстве с политическими темами. У Вас получается. Желаю успеха! 👍 ", "Очень хорошо, что вы господин Игорь инициировали такую петицию. Рассмотрят, или нет, но ответ, хоть какой-то, должен быть. А под ответом ,соответственно, чье-то имя ... тогда и спросить будет у кого. Делать что-то надо, а не опускать руки! Поддерживаю!",- написали в комментариях к посту.

Как передает Цензор.нет, российские артисты раскритиковали позицию Кондратюка. Свое мнение высказали певцы Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Николай Расторгуев, который поддерживает оккупацию Крыма.

Ранее Politeka писала, что Кондратюк поставил на место "пострадавшую от травли в Украине" Ани Лорак: "Мало мозгов".

Напомним, что Кондратюк требует запретить выступления звезд РФ в Украине: "это дико и бесчестно".

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо".