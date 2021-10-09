Відомий український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк емоційно прокоментував повернення Ані Лорак на українську сцену і її висловлювання про роботу в Росії.

Як відомо, в 2014 році Лорак перестала виступати в Україні і перебралася жити і працювати в Росію. Там українська співачка залишалася протягом семи років, проте нещодавно вирішила повернутися на батьківщину, випустивши пісню українською мовою.

Лорак також дала інтерв'ю, в якому поскаржилася на «цькування» в Україні, яке вона вважає результатом «політичного замовлення через заздрість якоїсь дівчинки».

На своїй сторінці в Фейсбук Кондратюк прокоментував цей вислів співачки. Він нагадав про те, що все це відбувається на тлі війни в Україні та анексії Криму Росією.

"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, в якій, вибачте, мало мізків. Це інакше називається. Вона навіть не зрозуміла - чому "її не підтримали українські політики"...скільки їх, байдужих до війни і вбивств громадян з українськими паспортами, таких, кому#музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслухатькавохачу...",- обурився ведучий.

Він додав, що держава в умовах війни з країною-агресором мала б називати речі своїми іменами і «урізати громадянські права» «колабораціоністів».

У коментарях до його посту багато українців погодилися з такою позицією.

"Про Лорак все зрозуміло, але і дійсно чому одні їздили і їздять в Росію, там розважають їх публіку і їм нічого, якось наприклад Макс Барських, а вигрібає тільки одна Лорак", "Все вона розуміє. Падає на дурника, тип "акакаяраница?" Вона навіть пісню українською записала)", "Якби вона була дійсно поза політикою-вона б поїхала до дітей Старогнатівки, Триізбенки, Золотого, Маріуполя - і поговорила б з ними. Але вона не поїде. Тому що вона знає правду. І не хоче її транслювати "тому що платити не будуть за концерти"",- пишуть люди.

Нагадаємо, Ані Лорак висловилася про образу на українських зірок.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак відповіла українцям на звинувачення у зраді і чому поїхала.

Також Politeka писала, що Лорак, заспівала українською, шикує в готелі з номерами до 400 тис. гривень.