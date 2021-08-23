Відомий ведучий і суддя популярних проектів Ігор Кондратюк оголосив про закриття авторської програми
Про це він
Зазначимо, що з вересня минулого року на «5 каналі» телеведучий запустив своє авторське шоу «Кондратюк у понеділок».
Формат програми передбачав легку вечірню бесіду з гостями під музичні супроводу. Однак з недавніх пір вона була закрита.
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В інтерв'ю журналістам Ігор поскаржився на низькі рейтинги шоу, повідомивши, що у його публікацій з обуреннями на адресу Лорак і Ротару переглядів більше, ніж у деяких відео "Кондратюк у понеділок" на YouTube.
"Кондратюк у понеділок" на 5му - фсьо... Всім дякую, цілую, люблю, бувайте! ",- написав він.
Користувачі Мережі вже відреагували на новину про закриття передачі на «5 каналі». Думки людей, як завжди розледілися, одні пошкодували, інші - зраділи.
"Жаль. не з усіма гостями, але мені заходило",
"На краще",
"Всяке рішення частково правильне, почасти ні. Дивлячись під яким кутом дивитися. І ніщо так не змінює цей кут-як удар в око",
"Тепер тільки Поплавський і Федишин",
" На 5-тому немає грошей. У нас взагалі ТВ збитково, живе від вибір до виборів",
"Кондратюк це вже бренд !!! і паряться нехай інші", - пишуть в мережі.
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