Известный ведущий и судья популярных проектов Игорь Кондратюк объявил о закрытии авторской программы

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Отметим, что с сентября прошлого года на «5 канале» телеведущий запустил свое авторское шоу «Кондратюк в понедельник».

Формат программы предполагал легкую вечернюю беседу с гостями под музыкальные сопровождения. Однако с недавних пор она была закрыта.

В интервью журналистам Игорь пожаловался на низкие рейтинги шоу, сообщив, что у его публикаций с возмущениями в адрес Лорак и Ротару просмотров больше, чем у некоторых видео "Кондратюк у понеділок" на YouTube.

«Кондратюк в понедельник " на 5м - фсьо ... Всем спасибо, целую, люблю, до свидания!», - написал он.

Пользователи сети уже отреагировали на новость о закрытии передачи на «5 канале». Мнения людей, как всегда разледились, одни пожалели, другие - обрадовались.

"Жаль, не со всеми гостями, но мне заходило",

"К лучшему",

"Всякое решение отчасти правильное, отчасти нет. Смотря под каким углом смотреть. И ничто так не меняет этот угол - как удар в глаз",

"Теперь только Поплавский и Федишин",

" На 5-том нет денег. У нас вообще ТВ убыточно, живет от выборов до выборов",

"Кондратюк это уже бренд !!! и парятся пусть другие", - пишут в сети.

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Напомним, что Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украине: "я вообще не уважаю таких людей"

A еще Politeka сообщала, что Кондратюк из Х-Фактора и" Караоке на Майдане "похвастался золотом дочери:" Яблоко от яблоньки...".