Известный ведущий и судья популярных проектов Игорь Кондратюк объявил о закрытии авторской программы
Об этом он
Отметим, что с сентября прошлого года на «5 канале» телеведущий запустил свое авторское шоу «Кондратюк в понедельник».
Формат программы предполагал легкую вечернюю беседу с гостями под музыкальные сопровождения. Однако с недавних пор она была закрыта.
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В интервью журналистам Игорь пожаловался на низкие рейтинги шоу, сообщив, что у его публикаций с возмущениями в адрес Лорак и Ротару просмотров больше, чем у некоторых видео "Кондратюк у понеділок" на YouTube.
«Кондратюк в понедельник " на 5м - фсьо ... Всем спасибо, целую, люблю, до свидания!», - написал он.
Пользователи сети уже отреагировали на новость о закрытии передачи на «5 канале». Мнения людей, как всегда разледились, одни пожалели, другие - обрадовались.
"Жаль, не со всеми гостями, но мне заходило",
"К лучшему",
"Всякое решение отчасти правильное, отчасти нет. Смотря под каким углом смотреть. И ничто так не меняет этот угол - как удар в глаз",
"Теперь только Поплавский и Федишин",
" На 5-том нет денег. У нас вообще ТВ убыточно, живет от выборов до выборов",
"Кондратюк это уже бренд !!! и парятся пусть другие", - пишут в сети.
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Напомним, что Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украине: "я вообще не уважаю таких людей"
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