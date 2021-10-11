Испанские актрисы Урсула Корберо и Альба Флорес, которые прославилась на весь мир после выхода сериала «Бумажный дом», очаровали кадрами с необычной подружкой.

Как передает Politeka.net, все актеры популярного сериала очень сдружились, поэтому нередко их можно увидеть вместе в повседневной жизни. Кроме этого, у звезд осталось много памятных снимков, сделанных на съемках шоу.

Недавно Netflix выпустил пятый сезон сериала, приковав к телеэкранам миллионы людей по всему миру. В социальных сетях появилась масса фан-групп шоу, где поклонники делятся фотографиями своих любимых актеров.

На одном из фото исполнительницы ролей Токио и Найроби, актрисы Урсула Корберо и Альба Флорес засветились в обнимку с козой. Девушки держали необычную подружку на руках, прижимаясь к ней.

«Люблю тебя, Токио», «Вы прекрасны», «Прекрасные. Отличные актрисы», «Три красотки», «Какое милое фото», «В этом фото прекрасно все», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Урсулу Корберо довели до слез во время съемок сериала: "Не могу поверить...".

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо с ярким макияжем впечатлила томным видом: «Молодая Ума Турман».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо в купальнике показала фигуру с интересного ракурса: «Сладкая конфетка».