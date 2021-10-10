Зірка серіалу "Паперовий будинок", 32-річна іспанська актриса Урсула Корберо, підкорила шанувальників новою фотосесією, в якій стала схожа на голлівудську зірку.

Як пише Politeka.net, про Урсулу Корберо заговорили в усьому світі після того, як серіал «Паперовий будинок» став транслювати стрімінговий сервіс Netflix. В Іспанії актриса була відома за кількома ролями в серіалах. Сьогодні кар'єра зірки стрімко пішла вгору, їй пропонують ролі в інших проектах і зйомки в рекламі.

На свіжому фото, яке з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram, Урсула постала в дуже романтичному, і, одночасно, пристрасному образі. На знімку в чорно-білих тонах актриса позувала з яскравим вечірнім макіяжем. Вона сиділа на підлозі, підібгавши під себе ноги, на її тіло красиво падало сонячне світло.

У коментарях красуні залишили багато приємних слів. Багато людей відзначили, що на фото вона схожа на Уму Турман.

"Чарівна", «Молода Ума Турман», «яка красива», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Урсула Корберо з "Паперового будинку" в обтягуючій майці звела з розуму чуттєвим виглядом в ліжку: "Яка ти гарненька".

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