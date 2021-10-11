Украинская певица Оля Полякова провела понедельник с младшей дочкой Алисой, рассказав о ее болезни и лечении антибиотиками из-за несчастного случая.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 37-летняя Полякова опубликовала сторис, записанные на стеклянном мосту в центре Киева. Артистка прогуливалась по парку с 10-летней дочкой, рассказав о неприятностях, которые с ней приключились.

«Боже, какая красота, какая золотая осень. Алиска, ты расскажешь, что у тебя с рукой?», - обратилась Полякова к дочке.

Девочка с неохотой стала отвечать матери, отметив, что ее укусил кот.

«Кот укусил. И произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики. Дети, не трогайте чужих котов, никогда», - обратилась Полякова к своим поклонникам, предупредив об опасности.

Также Полякова поделилась кадрами прогулки, где дочка наслаждалась осенней погодой, собирала листья и прекрасно проводила время с мамой.

Напомним, что Полякова похвасталась своими богатствами: "Смотрите внимательно!".

Как сообщала Politeka, Полякова показала обновленный дом, который возвела на берегу озера: кадры.

Также Politeka писала, что Полякова в пикантном наряде поразила кадрами под Wicked Game: "Стою такая вся".