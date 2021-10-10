Вітчизняна співачка Оля Полякова, учасниця в четвертому сезоні шоу" Танці з зірками", показала незвичайний образ, надівши мініатюрний костюм.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою. Зірка брала участь в" Танцях з зірками", а також була телеведучою кількох шоу. Оля також отримала нагороду "Золотий грамофон" за версією M1 Music Awards і "найкрасивіша жінка" за версією " Viva! Найкрасивіші". Не забуває Полякова і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Оля опублікувала в Тікток, красуня була в блискучому міні-костюмі. Полякова трясла своїми формами, вражаючи на кадрах. На відео грала мелодія Wicked Game.

"Стою така вся карколомна", - написала Полякова під відео.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Знати б де ви такі реалістичні берете", "Оля, яка красива", "Просто красуня", "ти крута і у тебе класні пісні".

Нагадаємо, Полякова в міні з блакитним волоссям завела розведеного Дзідзьо на очах у всіх

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової пішла на кардинальні зміни в зовнішності, фото

Також Politeka писала, що Полякова покрасувалася своїми багатствами, висипавши гроші на голову



