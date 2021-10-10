Вітчизняна співачка Оля Полякова, учасниця в четвертому сезоні шоу" Танці з зірками", показала незвичайний образ, надівши мініатюрний костюм.
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною вітчизняною співачкою. Зірка брала участь в" Танцях з зірками", а також була телеведучою кількох шоу. Оля також отримала нагороду "Золотий грамофон" за версією M1 Music Awards і "найкрасивіша жінка" за версією " Viva! Найкрасивіші". Не забуває Полякова і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео, яке Оля опублікувала в Тікток, красуня була в блискучому міні-костюмі. Полякова трясла своїми формами, вражаючи на кадрах. На відео грала мелодія Wicked Game.
"Стою така вся карколомна", - написала Полякова під відео.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Знати б де ви такі реалістичні берете", "Оля, яка красива", "Просто красуня", "ти крута і у тебе класні пісні".
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