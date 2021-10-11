Відома співачка Оля Полякова показала в мережі кадри зі свого заміського особняка, в якому нещодавно зробила прибудову.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова показала фанатам кадри зі свого розкішного заміського особняка. Виявилося, що нещодавно зірка зробила прибудову до будинку, облаштувавши собі простору веранду, і ось вирішила цим похвалитися.

На кадрах, які Оля виклала в Instagram-сторіс, можна побачити, що на її новій веранді є камін, меблі у світлих пастельних тонах і великі панорамні вікна з видом на озеро. На одному з кадрів співачка показала свою 16-річну Машу, яка ніжиться в кріслі, а потім навела камеру на себе, показуючи, як вона виглядає після лазні.

"Який гарний день, який гарний Маруселіч, який гарний я, який гарний вигляд, і яка прекрасна лазня", - каже Полякова в сторіс.

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