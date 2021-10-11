Известная певица Ани Лорак после возвращения в Украину рассказала о своих привычках и поделилась печальными новостями для российских поклонников.

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем Лорак рассказала о своих любимых занятиях осенью.

«Моё любимое время года — осень. Люблю много гулять и строить планы…Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идём только вперед», - написала Лорак.

Она уточнила, что ей пришлось перенести некоторые концерты в России, запланированные на ближайшее время.

«Мои дорогие зрители из Воронежа, Краснодара и Ростова-на-Дону, ближайшие концерты #шоуTheBest переносятся, а новые даты будут опубликованы на официальном сайте», - сообщила поклонникам певица.

Она также поделилась фотографиями, на которых показала свою прогулку по городу в осеннем образе.

Фанаты звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Вы невероятно красивая», «красуня! Эх(( ну ничего, значит будем ждать. Воронеж вас ждёт всегда!», «Не представляете как на данный момент ваша улыбка подняла настроение мы уже так соскучились», - пишут люди.

Отметим, что недавно Лорак впервые с 2014 года захотела выступить в Украине. Певица выпустила песню на родном языке и пожаловалась на «травлю» за то, что переехала в Россию.

Напомним, Ани Лорак впечатлила вырезом в тонком платье на встрече с мужчиной.

Как сообщала Politeka, Кондратюк поставил на место "пострадавшую от травли в Украине" Ани Лорак.

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