Украинская хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, поделилась своим взглядом на то, как достигается успех в современном мире.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Алена решила рассказать поклонникам о том, как важно быть упорным.

«Успех не в удаче, он в упорстве. У меня нет знакомых, которые добились успеха без упорства. Да, есть случаи, когда удача берет свое, но в пример ставят именно тех, кто достигал своего, стоял на своем и танковал. Каждые свои трудности я преодолевала с пониманием того, что все получится - главное не сдаваться и идти вперед, не оглядываясь на «трудно», «устала», «сомневаюсь». Никогда не сдавалась, не думала, что не удастся: одним словом – танковала», - написала исполнительница.

Этот пост она сопроводила собственным фото, на котором позировала с желтыми стрелками, цветными прядями волос и вызывающим выражением лица.

Примечательно, что буквально в предыдущей своей публикации певица заявила, что хочет меньше времени проводить в соцсетях. Об этом ей напомнили в комментариях.

«Кто-то говорил, что будет меньше сидеть в Инстаграм», - написала подписчица певица.

«И поручил большую часть работы 2м крутым парням», - ответила на это Алена.

Напомним, Alyona Alyona поразила украинцев неожиданным заявлением.

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