Известная исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) опубликовала в соцсети неожиданное заявление – артистка покидает Instagram.
Как сообщает Politeka.net, популярная и экстравагантная украинская рэперша Alyona Alyona сделала неожиданное заявление, которое шокировало ее поклонников. Оказалось, что артистка решила покинуть Instagram. Об этом сообщила в этой же соцсети, опубликовав необычное фото.
На снимке Alyona Alyona запечатлена перед большим экраном, из которого рука затягивает петлю на шее артистки. Выглядит это очень остросоциально и со смыслом.
В подписи к публикации звезда объяснила свое решение тем, что слишком много времени проводит в соцсетях. "Я покидаю Инстаграм. Не 100%, но частично. Мне еженедельно телефон присылает сообщение о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за 5 часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона и это не нормально", - написала Alyona Alyona.
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