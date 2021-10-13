Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан показал в Инстаграм свой стильный осенний образ и признался, что обзавелся новыми пристрастиями.

Как пишет Politeka.net, модельер поделился новым фото в своих Сториз. Как известно, недавно украинский модельер Андре Тан вернулся домой из Дубая, куда летал по работе и на отдых. После времени в жарком климате ему пришлось заново настраиваться на украинскую погоду, однако, судя по новому снимку, этот процесс завершился успехом.

Так, Андре сделал селфи в лифте. На снимке он позировал в эффектном пальто модного молочного оттенка. Судя по довольной улыбке, модельер был в восторге от своего нового лука.

В подписи Тан отметил, что в последнее время ему очень нравится именно этот светлый оттенок.

«Что-то я подсел на бело-бежевый цвет», - признался дизайнер.

Отметим, что недавно 38-летний Анте Тан после долгих лет брака развелся с женой, Алиной Харечко. Дизайнер также признался, что пережил депрессию и даже принимал сильные антидепрессанты. Из этого состояния ему помогли выбраться специалисты.

Напомним, Андре Тан со "слезами" заявил о болезненном расставании.

Как сообщала Politeka, Андре Тан внезапно раскритиковал украинских родителей, дав им совет.

Также Politeka писала, что Андре Тан засветил бицепсы на тренажере, высказавшись об Инстаграме.