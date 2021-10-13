32-летняя испанская актриса Урсула Корберо, которая сыграла Токио в «Бумажном доме», очаровала кадрами с милой пушистой подружкой, которую она прижала к своей груди.

Как передает Politeka.net, Урсула Корберо стала знаменитой на весь мир после выхода популярного сериала от Netflix. Сегодня на актрису в Инстаграм подписано почти 24 миллиона человек. Ее активно приглашают сниматься в популярные шоу, а также приглашают стать лицом известных брендов.

На одной из фан-страничек актрисы появилось фото с ее домашним питомцем. Девушка лежала на кровати, пригрев у себя на груди маленького котенка. Кошечка грелась, бережно укрытая свитером артистки.

«Она такая красивая», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов о своем кумире.

«Какие сладкие», «Какой милый котенок», «Вы такие милые», «Две кошечки», «Это лучшее, что я видела», «Почему так мило?», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Урсула Корберо запомнилась зрителям своей яркой ролью грабительницы, которая плохо справлялась с контролем эмоций.

Напомним, что Урсула Корберо расплакалась во время съемок «Бумажного дома»: "Не могу поверить...".

Как сообщала Politeka, Урсула Корберо с оригинальным макияжем впечатлила образом: «Ума Турман».

Также Politeka писала, что Урсула Корберо в купальнике показала фигуру с лучшего ракурса: «Сладкая».