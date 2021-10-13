Победительница последнего сезона шоу "Холостяк", избранница Михаила Заливако Анна Богдан раскрыла секрет подтянутой фигурки, показав, как занимается спортом.

Как передает Politeka.net, после победы в шоу Анна Богдан стала очень популярным блогером. На ее страницу в соцсетях подписано около 300 тысяч людей. Богдан с удовольствием делится с подписчиками подробностями из личной жизни, показывает свои путешествия с возлюбленным и другие дела.

На свежих видео красотка раскрыла секрет своей стройной фигурки. Ранее она рассказывала, что решила заниматься в спортзале вместе с Заливако, чтобы проводить больше времени с любимым. На видео Анна показала, какие упражнения она делает для того, чтобы быть стройной и подтянутой. Богдан показала упражнения на пресс и руки.

«Поддерживаем форму. Время для занятий», - подписала видео Анна.

Отметим, что Анна и Михаил – одна из двух пар, которым удалось сохранить отношения после окончания проекта.

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