Победительница последнего сезона шоу "Холостяк", избранница Михаила Заливако Анна Богдан раскрыла секрет подтянутой фигурки, показав, как занимается спортом.
Как передает Politeka.net, после победы в шоу Анна Богдан стала очень популярным блогером. На ее страницу в соцсетях подписано около 300 тысяч людей. Богдан с удовольствием делится с подписчиками подробностями из личной жизни, показывает свои путешествия с возлюбленным и другие дела.
На свежих видео красотка раскрыла секрет своей стройной фигурки. Ранее она рассказывала, что решила заниматься в спортзале вместе с Заливако, чтобы проводить больше времени с любимым. На видео Анна показала, какие упражнения она делает для того, чтобы быть стройной и подтянутой. Богдан показала упражнения на пресс и руки.
«Поддерживаем форму. Время для занятий», - подписала видео Анна.
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