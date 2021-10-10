Переможниця 11-го сезону проекту "Холостяк" Анна Богдан відправила свого обранця Михайла Заливако на стрибок з парашутом.

Як передає Politeka.net, Анна Богдан є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Після шоу вони зберегли відносини й досі є парою.

Так, цього разу Ганна Богдан опублікувала кілька нових відео. Як раніше повідомлялося, вони з Михайлом Заливако були в Харкові, і вже звідти рушили додому до Києва. По дорозі вони зупинилися в незвичайному місці. Як виявилося, вони приїхали на аеродром, де можна стрибнути з парашутом. На проекті "Холостяк" і Михайло Заливако та Анна Богдан показали себе, як любителі екстриму.

"Мишко, ну що ти, розкажи, ти готовий?" — , запитала в обранця Ганна Богдан.

Заливако зважився стрибнути з парашутом і розповів про свої емоції після.

"Мені сподобалося, але мені сподобалося більше керувати парашутом, ніж коли сам...Було нестрашно", - твердо відповів Заливако.

"Безстрашний", - із захопленням прокоментувала Анна Богдан.

Раніше повідомлялося, переможниця "Холостяка" з Заливако Богдан засвітила подружку, з якою вони живуть: "Лається..."

Також, переможниця "Холостяка" Богдан блиснула підтягнутими формами в сукні з величезним вирізом: кадри

Politeka розповідала, "Холостяк" Заливако зізнався, від чого його "вилікувала" Анна Богдан: "Можу психувати і прям біситися..."